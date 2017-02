Die Zürcher Stadtpolizei nahm nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Fussballfans in der Zürcher Innenstadt zwei Männer fest. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Bei einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fussballfans ist am Samstagnachmittag in Zürich ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Stadtpolizei nahm zwei Personen fest.Zum Streit kam es vor dem GC-Fanlokal an der Heinrichstrasse im Kreis 5.