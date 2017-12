Verlobungsfotos von Harry und Meghan sind da

Auf dem offiziellen Twitter-Account der britischen Königsfamilie haben Prinz Harry und Meghan die Fotos von ihrem Verlobungs-Shooting publiziert. Und die Royal-Fans sind total ausgerastet. 21’000 Likes und über 300 Kommentare haben die Posts des Kensington Palastes ausgelöst.

Meghan in 75’000 Franken-Kleid

Die Fotos wurden in Windsor geschossen, das etwas ausserhalb von London liegt. Prinz Harry trägt einen Anzug, Meghan ein Kleid des britischen Labels Ralph & Russo. Das Kleid hat 75’000 Franken gekostet. Auch nicht zu übersehen auf dem Foto ist der Verlobungsring, der an Meghan Markles Finger mit ihrem Lächeln um die Wette strahlt.

Fans sind hin und weg

Die Reaktionen auf Twitter, Instagram und Facebook fallen riesig aus. Alle Fans der Royals sind begeistert von den Fotos und teilen dies der Twitter-Gemeinschaft auch gerne mit. Mehr Buchstaben als OMG braucht es da auch nicht.

«Fantastisch», «darauf habe ich so lange gewartet», «einfach bezaubernd» – die Twitter-Nutzer haben nur wohlwollende Worte zu den Bildern gefunden. «Wie hübsch werden erst ihre Kinder sein?», fragt sich Nazzle.

Wie romantisch…

Weihnachten mit der Königsfamilie

Prinz Harry und seine Meghan verbringen die Weihnachtszeit in England. Am Donnerstag stand laut Medienberichten ein Lunch mit der Queen an. Danach geht es offenbar los mit den grossen Familienfesten, das die Verlobten zusammen mit Prinz William und Herzogin in Sandringham verbringt.

Ende November haben sich Meghan und Prinz Harry das Ja-Wort gegeben, am 19.Mai steigt die grosse Hochzeit.

