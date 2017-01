Vermisster Bub in der Region Schwarzsee FR tot aufgefunden

Der 13-jährige Schüler, der seit einer Woche in der Region Schwarzsee FR vermisst wurde, ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Über 100 Personen, Such- und Spürhunde sowie ein Helikopter waren vergangene Woche auf der Suche nach dem Bub. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der 13-jährige Bub, der seit einer Woche vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Dies teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit. Eine Drittperson fand die Leiche des Buben am Samstag in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Region Riggisalp.