Vermisster Skifahrer tot gefunden

(Symbolbild) Lawinensprengung © EPA/DIETMAR STIPLOVSEK

Nach zwei Tagen Suche gibt es die traurige Gewissheit: Der vermisste Skifahrer in Lech am Arlberg ist tot. Der 64-jährige deutsche Tourist wurde am dritten Tag der Suche gefunden. Er war unter einer Schneeschicht von über 1,60 Metern begraben.