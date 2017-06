Vermisster St.Galler ist tot

Seit Freitagmittag, 3. März 2017, wurde ein 75-jährige Rentner aus St.Gallen vermisst. Die Stadtpolizei St.Gallen suchte öffentlich nach dem Mann. Es seien mehrere Hinweise eingegangen, welche nicht zum Auffinden des Vermissten führten, schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Zudem seien mehrere Suchaktionen mit Einsatzkräften, Hunden, Tauchern und einem Helikopter durchgeführt worden. An den Suchaktionen waren die Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen beteiligt.

Durch eine Privatperson konnte der Vermisste am Mittwochmorgen in Magdenau, in unwegsamem Gelände, aufgefunden werden. Die Abklärungen ergaben keine Hinweise auf Dritteinwirkung.

(stapo/red)