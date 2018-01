Der Mann wurde seit dem 7. Januar vermisst. Am gleichen Tag fand man sein Auto im Wald, doch vom Vermissten keine Spur. Heute Freitag folgte die Gewissheit: Der Vermisste wurde am Vormittag in einem Waldgebiet bei Fruthwilen tot aufgefunden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kann eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Die genaue Todesursache ist jetzt in Abklärung.

(red/KapoTG)