Ein Militärhelikopter dieses Typs ist in den USA abgestürzt. (Archiv) © KEYSTONE/EPA US NAVY/COMMUNICATION SPECIALIST 3RDCLASS Z. DIPADOVA/

Ein Helikopter des US-Marinekorps ist in Südkalifornien während eines Trainingsflugs abgestürzt. Alle vier Insassen an Bord kamen bei dem Unglück nahe El Centro am Dienstagnachmittag (Ortszeit) vermutlich ums Leben.