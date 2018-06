Verstorbener DJ Avicii in Stockholm in kleinem Kreis beigesetzt

Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hiess, sei auf dem Friedhof Skogskyrkogården beigesetzt worden, sagte ein Agent des Superstars der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Nur Aviciis Familie und engste Freunde seien anwesend gewesen. Die Beisetzung fand demnach bereits am Freitag statt.

Der Waldfriedhof liegt im Süden der schwedischen Hauptstadt und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Unter anderem ruht dort auch die schwedisch-amerikanische Schauspielerin Greta Garbo.

Avicii war am 20. April in einem Hotelzimmer im Oman tot aufgefunden worden, wo er Ferien mit Freunden machte. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus. Seine Familie deutete in einem offenen Brief einen Suizid an. «Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden», schrieben die Angehörigen.

Avicii hatte 2016 mit 26 Jahren seinen Abschied aus dem Musikgeschäft angekündigt. Er litt unter anderem nach teils exzessivem Alkoholkonsum an gesundheitlichen Problemen. Er wollte jedoch weiter Musik produzieren.

Der Schwede zählte zu den erfolgreichsten Elektromusikern der Welt. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen. Zu seinen grössten Hits zählt «Wake Me Up» aus dem Jahr 2013.

(SDA)