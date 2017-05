Ueli Steck wird in Nepal eingeäschert

Der tödlich verunfallte Extrembergsteiger Ueli Steck wird heute in Nepal eingeäschert. (Archvbild) © Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Der tödlich verunglückte Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck soll am Donnerstag in einer Feuerbestattung in Nepal beerdigt werden. Das teilte der Organisator der diesjährigen Steck-Expedition in Nepal mit.