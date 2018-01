Verteidiger von beschuldigten Tamilen rügen die Anklageschrift

Gleich mehrere Verteidiger stellten den Antrag, nicht auf die Anklage einzutreten und diese an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen. Ihrer Ansicht nach müssen gewisse Beweismittel aus den Akten entfernt und die Anklageschrift nachgebessert werden.

Wie der Anwalt eines der Hauptangeklagten vor dem Bundesstrafgericht ausführte, habe die 367 Seiten umfassende Anklageschrift mit ihren zahlreichen Anhängen den Sachverhalt nicht klar eingegrenzt.

Die Anklage basiere hinsichtlich der Ereignisse in Sri Lanka, der Bewegung der Tamil Tigers und deren in der Schweiz aktiven Organisation auf allgemeinen Quellen und nicht auf Untersuchungen vor Ort oder auf Informationen aus erster Hand.

Die Verteidiger rügten ausserdem den grossen Umfang an beschlagnahmten Dokumenten, zu denen sie während des Strafverfahrens nur teilweise Zugang erhalten hätten. Unter diesen Umständen sei eine ausreichende Verteidigung nicht garantiert. Selbst Experten und vor allem die Angeklagten selbst, hätten so nicht verstehen können, was die Anklage alles umfasse.

Die Angeklagten sollen von in die Schweiz geflüchteten Tamilen mehr als 15 Millionen Franken eingesammelt haben, um die Tamil Tigers zu unterstützen. Die Opfer sollen vom World Tamil Coordinating Commitee (WTCC), das die LTTE damals in der Schweiz vertrat, dazu gezwungen worden sein, Beiträge für die Finanzierung des Unabhängigkeitskrieges gegen die Singhalesen zu leisten.

Unter den Angeklagten befindet sich der Chef des WTCC, dessen Stellvertreter, der Finanzverantwortliche und zahlreiche Personen, die die Gelder eintrieben. Sie müssen sich wegen Betrugs, Falschbeurkundung, Geldwäscherei und Erpressung vor Gericht verantworten.

Die Bundesanwaltschaft geht zudem von einer Beteiligung, beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Organisation aus. Im Gegensatz zu den Terrororganisationen IS oder Al-Kaida wurden die Tamil Tigers in der Schweiz nie als eine solche eingestuft.

Die LTTE kämpfte von 1983 bis 2009 für die Unabhängigkeit von Sri Lanka. Im Mai 2009 wurden die Tamil Tigers von der sri-lankischen Regierungstruppen endgültig besiegt.

(SDA)