Der Lastwagen mit Anhänger blockierte nach dem Unfall die A9 in der Waadt. © Kantonspolizei Waadt

Ein verunfallter Lastwagen hat in der Nacht auf Freitag die Autobahn A9 in der Waadt zwischen Chexbres und Belmont lahmgelegt. Der Lastwagen mit Anhänger stand quer, nachdem er in eine Signalisierung geprallt war.