Verurteilter Doppelmörder in Texas mit Giftinjektion hingerichtet

James Bigby sass in den USA 25 Jahre im Todestrakt - nun musste er sterben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Texas Department of Criminal Justice

Nach mehr als 25 Jahren im Todestrakt ist in den USA am Dienstag eine verurteilter Doppelmörder hingerichtet worden. Der 61-jährige James Bigby wurde im Bundesstaat Texas am Morgen mit einer Giftinjektion getötet.