Vettel im Qualifying knapp vor Bottas

Am Ende lag Vettel 93 Hundertstel vor dem Finnen Valtteri Bottas im Mercedes. Max Verstappen, der in den drei freien Trainings Bestzeit gefahren war, wurde mit 17 Hundertsteln Rückstand Dritter. Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton, der das Rennen in Kanada schon sechsmal und zuletzt dreimal in Folge gewonnen hat, wird neben dem jungen Niederländer in der zweiten Reihe stehen.

Charles Leclerc überstand im Sauber zum vierten Mal in Folge die erste Tranche des Qualifyings. Der talentierte Monegasse wird in der Startaufstellung auf Platz 13 stehen. Glück im Unglück hatte Leclercs Teamgefährte Marcus Ericsson. Der Schwede touchierte die Begrenzungsmauer und beschädigte dabei das Auto. Kurz danach hätte eine Szene ungleich schlimmere Folgen haben können. Ericsson reagierte im defekten Wagen geistesgegenwärtig und vermochte so eine Kollision mit dem langsam daherfahrenden Verstappen vermeiden.

Für Romain Grosjean war die Jagd nach einer möglichst guten Ausgangslage fürs Rennen schon kurz nach Beginn des Qualifyings zu Ende. Wegen eines Motorschadens im Haas kam der für Frankreich fahrende Genfer in der Boxengasse nur wenige Meter weit.

Montreal. Grand Prix von Kanada. Startaufstellung: 1 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:10,764. 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,093 zurück. 3 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,173. 4 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,232. 5 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,331. 6 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,352. 7 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,209. 8 Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1,320. 9 Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,404. 10 Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,907. – Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 12 Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda. 13 Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 14 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 15 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. – Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 17 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. 18 Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 19 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 20* Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. – * Kein Start im Qualifying (Motorschaden). – 19 Fahrer im Qualifying.

(SDA)