Vettel: Jubiläum und WM-Führung

Sebastian Vettel feierte in Montreal seinen 50. Sieg in der Formel 1 © KEYSTONE/AP The Canadian Press/RYAN REMIORZ

Sebastian Vettel gewinnt den Grand Prix von Kanada und feiert seinen 50. Sieg in der Formel 1. Der Deutsche übernimmt auch wieder die Führung in der WM-Wertung.Mit den Siegen in den ersten zwei Rennen des Jahres in Australien und in Bahrain hatte Vettel einen Start nach Mass hingelegt.