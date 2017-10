Vettel und Stroll: Crash in der Auslaufrunde

Sebastian Vettel wurde nach dem Rennen von Saubers Pascal Wehrlein an die Boxen zurückgebracht © KEYSTONE/AP/THOMAS LAM

Nach den Motorproblemen am Samstag bei Sebastian Vettel und am Sonntag bei Kimi Räikkönen verläuft für Ferrari nicht einmal die Auslaufrunde nach dem Grand Prix von Malaysia folgenlos. Denn in dieser kollidierte Vettel mit dem Williams des jungen Kanadiers Lance Stroll.