Videobeweis wird an WM 2018 in Russland eingesetzt

FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) in Chile mit Alejandro Dominguez, dem Präsidenten des südamerikanischen Verbandes (CONMEBOL) © KEYSTONE/EPA EFE/VALENTIN COLLAO

FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigt an, dass aufgrund der positiven Rückmeldungen der Videobeweis nächstes Jahr an der WM-Endrunde in Russland eingesetzt werden soll.