Videos zum Geburtstag

Geboren wird Nicole am 25. Oktober 1964. Bereits im Alter von sieben Jahren hat Nicole 1971 ihre ersten Auftritte bei Schul- und Betriebsfesten und wird 1980 auf einem Liederfestival in Schwäbisch Hall von Robert Jung entdeckt. 1981 erhält sie ihren ersten Plattenvertrag von Ralph Siegel. Noch im selben Jahr schafft sie mit ihrer ersten Single «Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund» den Sprung auf Platz 2 in den Charts. Der Titel wird zu ihrem Lebensmotto. Gleichzeitig gewinnt sie damit zum ersten Mal die ZDF-Hitparade. 16 weitere Siege sollten in den kommenden Jahren folgen. Damit ist sie Rekordhalterin.

Am 24. April 1982 gewinnt Nicole als erste und bis 2010 einzige deutsche Vertreterin den Grand Prix Eurovision de la Chanson in Harrogate mit dem Lied „Ein bisschen Frieden“. Der Titel erreicht die Chartspitze in Deutschland und fast ganz Europa. Es ist der Startschuss zu einer der größten deutschen Musiker-Karrieren. Sogar eine Rosenzüchtung erhält in diesem Jahr den Namen „Nicole“. Im selben Jahr erhält sie ihre erste „Goldene Stimmgabel“. Weitere zehn sollen folgen.

Aus dem 2013 veröffentlichen Album «Nur für dich» wurde erst jetzt das Video «Praise the Lord» veröffentlicht.

Das Video wurde unverkennbar in Südafrika aufgenommen. Ein Land in das sich Nicole verliebt hat, wie sie uns schon vor längerer Zeit in einem Interview erklärte. Sozial engagiert sich Nicole bereits seit einigen Jahren für diverse Projekte. Aktionen gegen Kindesmissbrauch, Hilfsprojekte für Straßenkinder in den Philippinen, die Rettsyndrom-Hilfe und „Leben ohne Ketten“ sind nur ein paar davon. Für die Welthungerhilfe war Nicole bereits mehrfach in Afrika unterwegs. Und so leider bleibt ihr Wunsch im ESC Sieger-Titel «Ein bisschen Frieden» immer noch hochaktuell.