Jella Rohleder braucht in ihrem Job viel Geduld und eine dicke Haut. © zVg

Ein Beruf, in dem man jeden Tag Abenteuer erleben kann, hat die 20-jährige Jella Rohleder gewählt. Sie ist in der Ausbildung zur Pflegefachfrau und weiss, was es heisst, mit schwierigen Situationen umzugehen.