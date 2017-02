Viel mediale Beachtung für Unternehmenssteuerreform

Die Kontroverse über die Unternehmenssteuerreform III wurde auf Plakatwänden, aber auch in den Zeitungsspalten heftig geführt. Kaum eine Vorlage erhielt in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit in den Medien. (Archiv) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die Gegner der Unternehmenssteuerreform III haben einen wunden Punkt getroffen. Das steht unabhängig vom Ausgang der Abstimmung am Sonntag fest. Kaum eine Vorlage hat in den letzten Jahren so viel Beachtung in den Medien gefunden.