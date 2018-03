Viele Skigebiete verlängern Saison bis Pfingsten

Darunter sind auch diverse Skigebiete im FM1-Land. Unter anderem verlängert Davos seine Skisaison bis zum 15. April. Auch das Skigebiet Laax hat bereits vor Längerem bekannt gegeben, dass die Freestyle-Saison bis zum 15. April verlängert wird. Normalerweise ist um Ostern herum Ende. Der schneereiche Winter mache die Verlängerung der Saison möglich.

Auch in Andermatt-Sedrun bleiben die Pisten länger offen – gar bis zum 21. Mai, wie «2o Minuten» schreibt. Ab dem 2. Mai wird das Skigebiet jedoch nur noch am Wochenende geöffnet.

Nicht verlängert wird die Skisaison in Silvretta Montafon und in Arosa Lenzerheide. Im Vorarlberg findet das Saisonfinale bereits am 7. April statt, eine Woche später stellt auch Arosa Lenzerheide die Lifte ab. Auch in den Skigebieten Pizol und Wildhaus ist bisher wie geplant Anfang April Saisonende. Bis am 8. April sind die Lifte am Flumserberg geöffnet. Eine Verlängerung der Saison ist auch hier nicht geplant.

