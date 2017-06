Viele Tote bei Explosion auf Beerdigung in Kabul

Anlässlich einer Trauerfeier in Kabul für einen bei Anti-Regierungsprotesten vom Freitag getöteten Mann ist es zu drei Explosionen gekommen. Dabei kamen am Samstag mehrere Personen ums Leben. © KEYSTONE/AP/MASSOUD HOSSAINI

Auf der Beerdigung eines getöteten Demonstranten hat es in der afghanischen Hauptstadt Kabul drei Explosionen in Folge gegeben. Mindestens 20 Menschen seien getötet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.