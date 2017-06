Heisse Nacht in Güttingen

Auch in der Nacht hat es kaum abgekühlt. Vielerorts blieben die Temperaturen so hoch wie noch nie seit Messbeginn. (Archiv) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Warme Nacht nach heissem Tag: In der Nacht auf Freitag sind die Temperaturen hoch geblieben. Eine teilweise bewölkte Nacht mitten in der Hitzewelle sorgte vielerorts für Rekordwerte, wie beispielsweise in Güttingen.