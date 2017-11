Vier Autos nach Auffahrkollision in- und übereinander

Fünf Verletzte, 100'000 Franken Sachschaden: Am Mittwochvormittag ist es in Winterthur zu einer heftigen Auffahrkollision gekommen. © Stadtpolizei Winterthur

Mit grosser Wucht sind in Winterthur am Mittwochvormittag bei einer Auffahrkollision mehrere Autos in- und übereinander geschoben worden. Fünf Personen wurden verletzt, der Sachschaden wird auf rund 100’000 Franken geschätzt.