Vier israelische Armeeangehörige bei Anschlag mit Lastwagen getötet

Israelische Polizisten und Soldaten am Ort des Anschlags. © KEYSTONE/EPA/JIM HOLLANDER

Ein Palästinenser ist am Sonntag in Jerusalem mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hat drei israelische Soldatinnen und einen Soldaten getötet. 15 weitere Personen wurden verletzt, darunter mehrere schwer. Der Attentäter wurde erschossen.