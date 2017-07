Vier Kinder und Mann in USA niedergestochen – Mutter festgenommen

Polizisten untersuchen das Haus im US-Bundesstaat Georgia, in dem ein Familienvater und seine Kinder niedergestochen wurden. © KEYSTONE/AP Gwinnett County Police Department

Im US-Bundesstaat Georgia hat die Polizei einen Familienvater und vier seiner Kinder erstochen in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Die Mutter der Familie sei am Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter mit.