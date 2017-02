Vier konservative Richter rücken im Oberstes Gericht in Israel nach

Rechtsruck am Obersten Gerichtshof von Israel in Jerusalem: Vier Richter gehen demnächst in Rente und werden durch konservative Richter ersetzt. (Archiv) © Wikimedia

Mit der Ernennung von vier konservativen Richtern gibt es am Obersten Gericht in Israel einen Rechtsruck. Justizministerin Ajelet Schaked verkündete am Mittwoch, wer auf die vier Richter folgen wird, die in den nächsten Monaten in Rente gehen.