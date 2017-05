Vier Menschen bei Protesten gegen Regierung in Venezuela getötet

Bei erneuten Protesten gegen die sozialistische Regierung in Venezuela sind vier Personen ums Leben gekommen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/PASQUALE GIORGIO

Bei Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela sind innerhalb von 24 Stunden vier Menschen ums Leben gekommen. Die Männer wurden in den Bundesstaaten Miranda, Táchira und Barinas erschossen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.