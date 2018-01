Vier Schweizer Produktionen im Hauptwettbewerb in Saarbrücken

"Blue My Mind" ist einer von sieben Schweizer Filmen, die am 39. Max Ophüls Preis in Wettbewerbs-Sektionen starten. (Pressebild) © Pressebild

Die Schweiz ist heuer aussergewöhnlich stark am 39. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken vertreten: allein im Hauptwettbewerb mit drei Schweizer Produktionen und einer Koproduktion, dazu einem Beitrag bei den mittellangen und zwei in der Sparte Kurzfilm.