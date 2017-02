Vier Tote bei Brand in Einkaufszentrum in Südkorea

Brandermittler und Feuerwehrleute suchen nach der Ursache für ein Feuer in einem Einkaufszentrum in Südkorea. Bei dem Brand starben vier Menschen, fast 50 weitere wurden verletzt. © Keystone/EPA YNA/YONHAP

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in Südkorea sind vier Menschen gestorben und fast 50 weitere verletzt worden. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, brach das Feuer am Vortag in einem Spielbereich für Kinder in dem Zentrum in Dongtan südlich von Seoul aus.