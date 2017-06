Vier Verletzte bei Frontalunfall im Kanton Zug

Forderte insgesamt vier Verletzte: Frontalunfall in Oberwil bei Zug. © Zuger Polizei

Eine 66-jährige Lenkerin ist am Donnerstagnachmittag in Oberwil bei Zug mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte der Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Vier Personen wurden verletzt.