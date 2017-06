Touristenbus zu klein für Tunnel

Der Tunnel war offensichtlich nicht hoch genug - und der Touristenbus verkeilte sich. © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Ein doppelstöckiger Touristenbus ist in einem Tunnel in Paris gegen die Decke geprallt. Vier Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Der Bus habe sich am Freitag in der Nähe des Concorde-Platzes und des Seine-Ufers verkeilt, sagte ein Polizeisprecher.