Vier von acht Polizisten einer spanischen Kleinstadt festgenommen

Die Bevölkerung ist schockiert über die Beteiligung der halben Polizei des Ortes an dem Haschisch-Schmuggel.

In Spanien sind vier der acht Polizisten in der südwestlichen Kleinstadt Isla Mayor wegen ihrer mutmasslichen Beteiligung an einem gross angelegten Haschisch-Schmuggel festgenommen worden.