Schwerverletzte bei Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision in Fehren SO wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Bei einer Frontalkollision von zwei Personenwagen haben sich am späten Montagabend in Fehren SO vier Personen mittelschwere bis schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben vom Dienstag in einer Kurve.