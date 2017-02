Vierte Krawall-Nacht in Pariser Vororten

Spezialeinheiten im nächtlichen Einsatz in Aulnay-sous-Bois © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Die nach einem Polizeiübergriff auf einen Schwarzen ausgebrochenen Krawalle in nördlichen Pariser Vororten reissen nicht ab. In der Nacht zum Mittwoch setzten Jugendliche Dutzende Autos in Brand und zündeten einen Kindergarten an.