Vierte Niederlage in Folge für Nice und Favre

Ein nachdenklicher Lucien Favre nach der dritten Pleite in Folge für Nizza © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Trotz 40-minütiger Überzahl kassiert Lucien Favre mit OGC Nice die vierte Niederlage in Folge. Strasbourg feiert in der 10. Runde beim 2:1 den ersten Sieg in der Ligue 1 seit acht Spielen.