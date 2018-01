Vierter EM-Titel in Folge für Eistänzer Papadakis/Cizeron

Das französische Duo verbesserte in Moskau mit 203,16 Punkten den eigenen «Weltrekord» um genau einen Zähler und durchbrach zum vierten Mal in dieser Saison die Schallmauer von 200 Punkten, die noch kein anderes Paar geknackt hat. Vier EM-Titel in Folge im Eistanz waren zuletzt den Russen Marina Klimowa/Sergej Ponomarenko von 1989 bis 1992 gelungen.

Papadakis/Cizeron, die auch eine Kür-Bestleistung (121,87) erzielten, tanzten in einer eigenen Kategorie. Sie distanzierten die zweitplatzierten Jekaterina Bobrowa/Dimitri Solowjew um 16,03 Punkte. Mit Alexandra Stepanowa/Iwan Bukin (184,86) stand ein weiteres russisches Duo auf dem Podest.

