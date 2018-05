Vierter Giro-Etappensieg für Italiener Viviani

Dritter wurde Niccolo Bonifazio aus Italien.

Im Gesamtklassement ergaben sich am Mittwoch keine Veränderungen. Der Brite Simon Yates führt nach wie vor mit 56 Sekunden Vorsprung vor dem niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin. Der Rückstand des drittklassierten Italieners Domenico Pozzovivo beträgt bereits mehr als drei Minuten.

Die 18. Etappe vom Donnerstag führt über 196 km von Abbiategrasso nach Prato Nevoso. Auf den letzten gut 30 km geht es nur noch bergauf zum Skiort in den Ligurischen Alpen. Auch am Freitag (in Bardonecchia) und am Samstag (in Cervinia) stehen schwierige Etappen mit Bergankünften an.

(SDA)