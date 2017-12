Timo Meier bringt San Jose auf Kurs

Michael Matheson (links) von den Florida Panthers lässt Philadelphias Jordan Weal nicht entwischen © KEYSTONE/FR170673 AP/JOEL AUERBACH

Timo Meier verhilft den San Jose Sharks in der NHL zu einem knappen Heimsieg. Mit seinem sechsten Saisontreffer rettet er sein Team beim 3:2-Erfolg nach Penaltyschiessen in die Verlängerung.Meier lenkte in der 53. Minute einen Schuss von Brent Burns unhaltbar für Calgary Keeper David Rittich ab.