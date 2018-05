Viertes Double für Juventus in Folge

Das Bild des Cupfinals in Italien: Juventus feiert, Milan am Boden © KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

In der Serie A kann Juventus nur noch durch einen Gau am siebten Meistertitel in Serie gehindert werden. Im Cup sichert sich der Rekordsieger durch ein 4:0 gegen Milan zum 13. Mal die Trophäe.