Viertes Double in Folge für Salzburg

Christian Schwegler ein letztes Mal im Red-Bull-Dress (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA/HELMUT FOHRINGER

Salzburg gewinnt den österreichischen Cupfinal in Klagenfurt gegen Rapid Wien 2:1 und holt sich beim Abschied von Christian Schwegler zum vierten Mal in Folge das Double.Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf der Südkoreaner Hwang Hee-Chan in der 51. Minute für Salzburg.