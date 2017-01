Vietnam-Veteran Kerry zum Abschied noch einmal in Hanoi

US-Aussenminister John Kerry trifft vietnamesische Polizeioffiziere am Flughafen von Hanoi © KEYSTONE/AP Pool/ALEX BRANDON

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Aussenminister John Kerry noch einmal Station in Vietnam gemacht. Der 73-Jährige kam am Freitag in der Hauptstadt Hanoi auch mit dem kommunistischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc zusammen.