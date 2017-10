Vikander und Fassbender haben geheiratet

Im kleinen Rahmen haben sich Alicia Vikander («The Danish Girl», «Ex Machina», «Jason Bourne») und Michael Fassbender («Steve Jobs», «12 Years a Slave», «Assasin’s Creed») das Jawort gegeben. Dieses Wochenende haben sie im La Granja Resort auf Ibiza geheiratet. «People» will mit Hilfe von Paparazzi-Bildern den Beweis dafür haben.

Alicia Vikander und Michael Fassbender äussern sich nur ganz selten zu ihrer Beziehung. 2016 sagte Fassbender in «Good Morning Britain», dass er froh sei, Vikander kennengelernt zu haben. Vikander selbst sagte ebenfalls 2016 in einem grossen Interview mit «Porter», dass ihre Beziehung kein Geheimnis sei, sie würden einfach nicht gerne darüber sprechen.

In einem Interview mit «Entertainment Weekly» meinte Fassbender, dass er nicht gerne mit komplett fremden Menschen über so intime Sachen sprechen wolle.

So sieht man Vikander und Fassbender zwar öfters zusammen auf dem Roten Teppich, viel mehr weiss man jedoch nicht. Das Paar lernte sich 2014 auf dem Set von «The Light Between Oceans» («Liebe zwischen den Meeren») kennen. Einen ersten öffentlichen Kuss des Paares gab es, als Vikander 2015 den Oscar für ihre Rolle in «The Danish Girl» bekam.

Alicia Vikander wird man schon bald als Lara Croft in «Tomb Raider» im Kino sehen, Fassbender geht als Magneto in «X-Men» auf Bösewicht-Jagd.

(rr)