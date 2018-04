Viktor Röthlin läuft in St.Gallen

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Sportbewegung «Special Olympics» gab es am Samstag ein Charity Run in St.Gallen. Rund zweihundert Läuferinnen und Läufer waren in der Innenstadt unterwegs, mit dabei auch Olympiasieger Viktor Röthlin.

Kur vor dem Startschuss am Samstagnachmittag wird die Stimmung aufgeregt: Die Athleten freuen sich auf den Lauf, doch zuerst müssen sie sich aufwärmen. Angeleitet werden sie von keinem geringerem als Viktor Röthlin, Marathon-Europameister von 2010 und Schweizer Rekordhalter im Marathon von 2001 bis 2016. Für Röthlin ist die Teilnahme am Charity-Run Ehrensache, er ist überzeugt, dass Sport die Berührungsängste überwinden kann. «Der Sport öffnet die Türen für alle Menschen». Die Organisation «Special Olympics» ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. «Der Weg zur einer wirklichen Integration ist aber noch lang», sagt Bruno Barth, Geschäftsführer der Special Olympics Schweiz. In der St.Galler Innenstadt beim Kloster wurde in verschiedenen Kategorien gelaufen, mit dabei auch eine Gruppe Polizisten. Polizisten der Stadtpolizei sind heute am Special Olympics Run in @stadtsg mitgelaufen und haben damit Menschen mit Behinderung aktiv unterstützt. Es war ein toller Anlass bei perfektem Wetter. Wir haben grossen Respekt vor den erbrachten Leistungen in den insgesamt drei Läufen. #respect #specialolympics #police #stgallen #switzerland ^rk Ein Beitrag geteilt von Stadtpolizei St.Gallen (@staposg) am Apr 7, 2018 um 8:50 PDT Am Ende des Laufs gibt es keine Rangliste, es geht um den Spass und das Zusammensein – manche haben aber das Glück, im Ziel ihr Idol Viktor Röthlin umarmen zu dürfen. (red.)