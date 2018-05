Viktorija Golubic ausgeschieden

Viktorija Golubic musste eine Enttäuschung einstecken © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Viktorija Golubic scheitert beim French Open in der 1. Runde. Die Zürcherin verliert das Duell zweier Qualifikantinnen gegen die Amerikanerin Caroline Dolehide mit 4:6, 4:6.Golubic verpasste eine gute Gelegenheit, zum zweiten Mal in ihrer Karriere in Roland-Garros die 2. Runde zu erreichen.