Viktorija Golubic nützte zum wiederholten Mal in dieser Saison eine gute Chance auf wertvolle Weltranglistenpunkte nicht © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Viktorija Golubic scheidet am WTA-Turnier in Québec in den Achtelfinals aus.Am Dienstag kam Golubic nach klar verlorenem Startsatz gegen Barbora Krejcikova noch weiter (1:6, 7:5, 6:4).