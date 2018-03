Vilters-Wangs steht hinter Pizolbahnen

374 Einwohner der Gemeinde Vilters-Wangs strömten am Mittwochabend an die Gemeindeversammlung – so viele wie schon lange nicht mehr. Trotz der vielen Anwesenden war die Abstimmung zum Kredit für die Pizolbahnen kurz und schmerzlos. Mit nur elf Gegenstimmen wurde der Kredit klar angenommen.

950’000 Franken für die Bahnen

Damit will die Gemeinde Vilters-Wangs in den kommenden Jahren insgesamt 950’000 Franken an die Pizolbahnen zahlen. Die Pizolbahnen erhalten die volle Finanzspritze von Gemeinden und Kanton aber nur, wenn alle sechs involvierten Gemeinden für den Kredit stimmen.

Bad Ragaz hat an der Gemeindeversammlung am vergangenen Freitag ebenfalls für die Vergabe eines Kredites gestimmt, es gab lediglich drei Gegenstimmen. In Mels wollte man das Referendum gegen den Kredit ergreifen, die Frist verstrich allerdings ohne eine entsprechende Eingabe. In den kommenden Tagen werden auch die restlichen Gemeinden Sargans, Pfäfers und Wartau über den Kredit abstimmen.

Vorversammlung Sargans positiv

Die Gemeinde Sargans organisierte am Mittwochabend eine Vorgemeinde. Auch dort wurde der Kredit an die Pizolbahnen thematisiert. «Grundsätzlich sprach sich die Mehrheit positiv für den Kredit aus», sagt Gemeindepräsident Jörg Tanner. Es gab eine Stimme gegen die Unterstützung der Pizolbahnen.

In Sargans wird kommenden Donnerstag an der Gemeindeversammlung über den Kredit abgestimmt. Dies aber nur, wenn jemand an der Versammlung die Abstimmung fordert. «Der Posten ist normal ins Budget aufgenommen worden», sagt Tanner. Gibt es einen Einwand, wird direkt an der Gemeindeversammlung abgestimmt und entschieden.

Pizolbahnen stehen vor dem Aus

Den Pizolbahnen fehlen insgesamt rund vier Millionen Franken. Eine Million soll der Kanton übernehmen, die restlichen Gelder sollen von den Gemeinden kommen. Bereits an einer Informationsveranstaltung im Februar war die Stimmung im Volk positiv.

Die Pizolbahnen schreiben jährlich ein Defizit von 600’000 Franken. Der Kredit wird dazu gebraucht, die Pizolbahnen komplett zu sanieren.

So viel sollten die Gemeinden den Pizolbahnen jährlich zahlen:

pro Jahr in CHF Total in 6 Jahre in CHF Bad Ragaz 189’455.00 1’136’730.00 Vilters-Wangs 157’545.00 945’270.00 Mels 93’400.00 560’400.00 Sargans 52’400.00 314’400.00 Wartau 28’100.00 168’600.00 Pfäfers 19’100.00 114’600.00

Kanton hat Geld gesprochen – mit Vorbehalt

Auch an der Finanzspritze beteiligt ist der Kanton St.Gallen. Maximal eine Million Franken wird der Kanton sprechen. Der Kredit ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Nur wenn alle Gemeinden Geld sprechen, wird auch der Kanton St.Gallen den Kredit gewähren.

(enf)