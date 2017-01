Vincent Sierro freut sich über eines seiner Tore für Sion © Keystone/ANTHONY ANEX

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Vincent Sierro wechselt per sofort von Sion zu Freiburg. Der Bundesligist sieht Sierros Verpflichtung in erster Linie als Investition in die Zukunft.