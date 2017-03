Ein Blick in den Stall des erfinderischen Appenzeller Bauern zeigt: Seine Kühe kommen bereits alle in den Genuss einer virtuellen Realität. Emma und Co. fressen diesen Winter mit einer VR-Brille und können sogar selber auswählen, was sie sehen möchten.

Laut dem Bauern ist völlig klar, dass diese VR-Brillen seine Kühe glücklicher machen und sie deshalb auch bessere Milch geben, woraus dann der beste Käse gemacht wird: der Appenzeller Käse.

(red)