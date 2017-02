Vitra Design Museum zeigt Ausstellung über Roboter-Design

Die Ausstellung "Hello, Robot." widmet sich etwa mit der Fotografie "Human Version 2.07 Nexi" von Yves Gellie dem Design zwischen Mensch und Maschine. © zvg/Yves Gellie

Dem Design von Robotern und dem Boom der Robotik widmet sich das Vitra Design Museum in Weil am Rhein (D) bei Basel in einer neuen Sonderausstellung. Gezeigt werden ab Samstag mehr als 200 Exponate.