Vizekanzler tritt ab – Kanzler Kern gegen Neuwahlen in Österreich

"Ich finde, es ist genug", sagte Österreichs Vizekanzler Reinhold Mitterlehner vor den Medien. Er kündigte am Mittwoch den Rücktritt von allen Ämtern an. © KEYSTONE/EPA/LISI NIESNER

Als Reaktion auf seine Demontage in der Öffentlichkeit hat Österreichs Vizekanzler Reinhold Mitterlehner den Rücktritt von allen Ämtern angekündigt. «Ich finde, es ist genug», sagte der 61-Jährige am Mittwoch in Wien. Sein Schritt sei Selbstschutz für ihn und seine Familie.